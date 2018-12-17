روكز: نحن أمام حكومة ثلاثينية والأمور وصلت إلى نهايتها

أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز أن "الأمور وصلت إلى نهايتها مبدئيًا وحق السنة المستقلين أن يتمثلوا في الحكومة والسؤال هو هل تمثيلهم سيكون بالشخصي أو بوجهات النظر؟".
وأكد في حديث إذاعي ان "الرئيس ميشال عون همه الاساسي تشكيل الحكومة لأن البلد لم يعد يتحمل لا اقتصياديا ولا اجتماعيا"، مشيرا إلى ان "الرئيس لا يقوم بحسابات حصص انما يقوم بحسابات لمصلحة البلد".
وأضاف "أعتقد أننا أمام حكومة ثلاثينية ونتمى ان تتألف بأسرع وقت وان تكون الكفاءات هي المعيار الاساسي في التشكيل لاعطاء الانتاجية المطلوبة".
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