مسؤول بالسفارة السورية للجمهورية: هناك تسهيلات لإجراء معاملات النازحين

أكد مسؤول في ​السفارة السورية​ لصحيفة "الجمهورية" أنّ "هناك تسهيلاتٍ لحصول كلّ مواطن سوري موجود في ​لبنان​ على أوراقه الثبوتية ولإجراء معاملاته القانونية، بغض النظر إن كان مُسجَّلاً كنازح أم لا"

وردا على سؤال حول كيفية الإستحصال على الأوراق الثبوتية اوضح المسؤول أنه "من لا يملك أوراق ثبوتية عليه أن يستحصل على إخراج قيد من ​سوريا​ وأيّ شخص من أقاربه يمكنه أن يستحصلَ له على إخراج قيد من الدوائر المعنية، أو يُمكنه الاستحصالُ على باسبور من السفارة السورية، وللحصول على باسبور يجب على السوري أن يقدِّم أوراقه الثبوتية وأن تكون مُصدَّقة من ​وزارة الخارجية السورية​ للتأكد من أنها غير مزوَّرة، وأن يدفع رسوم الاستحصال على باسبور من السفارة وتبلغ قيمتها 300 ​دولار​ أميركي".