جبهة العمل هنأت حركة حماس بالذكرى الـ 31 لانطلاقتها

هنّأت ​جبهة العمل الاسلامي​ في ​لبنان​ حركة ​المقاومة​ الاسلامية حماس بالذكرى ال 31 لانطلاقتها، مؤكدةً على "المقاومة وحقّ ​الشعب الفلسطيني​ بالمقاومة وكسر الحصار المفروض على ​قطاع غزة​ وتحرير الأرض والمقدسات ودحر العدو الغاصب عن أرضنا الطاهرة". وأشادت الجبهة بـ"تضحيات الأسرى والمعتقلين في زنازين وسجون الاحتلال أيضاً الذين أبوا الخنوع والرضوخ ورفضوا الهزيمة والاستسلام في لحظة الضعف العربي والإسلامي والتخلي عنهم، فألف تحية لهم ولصمودهم وصبرهم على أذى السجّانين المحتلين".

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