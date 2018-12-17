"آي": فيسبوك علق حساب نجل نتانياهو لمدة 24 ساعة

كشفت صحيفة "آي" البريطانية أن "موقع شركة فيسبوك علق حساب نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو"، موضحة أن "الحساب الخاص بيائير نتانياهو تم منعه لمدة 24 ساعة كما لم يسمح الموقع لمتابعي يائير بمشاركة تعليق كتبه وصف خلاله موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأنه "شرطة الأفكار".
ولفتت إلى أن "يائير شن هجوما حادا على "فيسبوك" عبر حسابه خلال يوم الأحد ووجه له انتقادات لاذعة بسبب محو منشور له طالب فيه بالانتقام للجنديين الإسرائيليين اللذين قتلا على يد مسلحين فلسطينيين الأسبوع الماضي"، مشيرة الى أن "يائير طالب في منشوره بإبعاد الفلسطينيين من الأراضي التي وصفها بأراضي إسرائيل ما دفع فيسبوك إلى محو المنشور بسبب حضه على الكراهية والعنف. كما أن فيسبوك كان قد ألغى منشورا آخر ليائير قبل نحو أسبوع قال فيه إنه يفضل لو أن كل المسلمين غادروا أرض إسرائيل".
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