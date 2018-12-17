سلطات كوريا الشمالية: العقوبات الأميركية قد تعيق مسار نزع الاسلحة النووية

استنكرت سلطات ​كوريا الشمالية​ في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، الإجراءات العقابية الجديدة للولايات المتحدة ضدها، وحذّرت من أن مثل هذه السياسة قد "تعيق مسار نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية الى الأبد".

وأثنت على "الجهود التي يبذلها الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ لتحسين العلاقات مع ​بيونغ يانغ​"، مشيرة الى أن "​وزارة الخارجية الأميركية​ مصممة على إعادة علاقات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع ​الولايات المتحدة​ الى الحالة التي كانت عليها العام الماضي والتي تميزت بالاشتباك".

ولفتت في البيان الى أنه "إذا كانت ​واشنطن​ تعتقد أن سياسة زيادة العقوبات والضغوط من شأنها أن تجبر كوريا الشمالية على التخلي عن أسلحتها النووية، فإن هذا سيعد أكبر خطأ في التقدير، وسيعيق مسار نزع ​السلاح​ النووي في شبه الجزيرة الكورية إلى الأبد".

وجاء هذا التحذير الأحد بعد أيام على إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد ثلاثة مسؤولين كوريين شماليين كبار بسبب انتهاكات تتعلق ب​حقوق الانسان​. وتضم لائحة المسؤولين المعاقبين اسم تشو ريونغ هاي، الذي يعد الساعد اليمنى للزعيم كيم يونغ اون.