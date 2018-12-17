ضبط 18 شخصا اجتازوا الحدود التونسية الليبية بطريقة غير شرعية

تمكنت قوات الحرس الحدود الوطنية التونسية ، "ببن قردان" جنوب تونس من ضبط 18 شخصا من جنسيات أفريقية مختلفة، اجتازوا الحدود التونسية الليبية بطريقة غير شرعية . وذكرت ​وزارة الداخلية التونسية​ في بيان ، أنه تم إحالة المتسللين إلى النيابة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات معهم و وجهت إليهم تهمة "اجتياز الحدود البرية بطريقة غير شرعية ".

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