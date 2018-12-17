التحكم المروري للنشرة: حركة المرور كثيفة على جميع مداخل بيروت

أفادت غرفة ​​التحكم المروري​ لـ "​النشرة​" ان "​حركة السير​ كثيفة على مداخل العاصمة الثلاثة، فعلى المدخل الشمالي الحركة كثيفة ​من الضبية وصولا إلى جل الديب وناشطة من الدورة بإتجاه ​الكرنتينا​، اما على المدخل الجنوبي، فحركة المرور​كثيفة من ​الناعمة​ باتجاه خلدة وصولا حتى أنفاق المطار وناشطة من الكوستا برافا باتجاه الأوزاعي، ومن المدخل الشرقي، فالحركة كثيفة من كواع ​عاريا​ باتجاه الجمهور وناشطة من الصياد باتجاه اوتستراد ​اميل لحود​.

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