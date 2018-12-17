مذيعة ومؤسسة مشروع خيري.. فلبينية تحصل على لقب ملكة جمال الكون لعام 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك - (د ب أ):

توجت ملكة جمال الفلبين، كاتريونا جراي البالغة من العمر 24 سنة، اليوم الاثنين، بلقب ملكة جمال الكون لعام 2018 في المسابقة التي استضافتها بانكوك.

وتعمل جراي، الفلبينية-الأسترالية، مذيعة تلفزيونية ومغنية وعارضة أزياء ومؤسسة لمشروع خيري في مانيلا.

وقالت إنها تعلمت أن تشعر بالامتنان و"البحث عن الجمال" أثناء تعليم الأطفال المحرومين في الأحياء الفقيرة في مانيلا عندما سألها مذيع الحفل ستيف هارفي عن أهم درس في حياتها.

وأعربت خلال مؤتمر صحفي عن رغبتها في زيارة أوروبا لأنها لم تزرها من قبل، وتابعت أنها تود "بالتأكيد توسيع المنصة التي لديّ بالفعل في مجال التعليم".

وأضافت أنها كانت متحمسة للعمل مع منظمات مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض (الإيدز) لأنها فقدت صديقًا قبل بضع سنوات بسبب مضاعفات صحية جراء الإصابة بهذا الفيروس.

وحصلت تامارين جرين البالغة من العمر 24 سنة، من جنوب إفريقيا على لقب الوصيفة الأولى، بينما حصلت الفنزويلية ستافاني جوتيريز، 19 سنة، على لقب الوصيفة الثانية.

وقبل الإعلان عن أسماء الفائزين، تنافس على اللقب أفضل 10 متسابقات، من جنوب إفريقيا وفيتنام وفنزويلا والفلبين وكوستاريكا وكوراكاو ونيبال وكندا وتايلاند وبورتوريكو.

واستضافت بانكوك، للمرة الثالثة، النسخة الـ67 من المسابقة، وكانت آخر مرة استضافت فيها العاصمة التايلاندية المسابقة في عام 2005 عندما فازت الكندية/الروسية المولد ناتالي جليبوفا باللقب.

وشهدت مسابقة هذا العام مشاركة أول متسابقة متحولة جنسيًا، وهي ملكة جمال إسبانيا، أنجيلا بونس 27 سنة، التي ولدت ذكرًا.

وقالت بونس إنها ستستخدم اللقب في القيام بحملات من أجل دعم الأطفال المتشككين في هويتهم الجنسية.​