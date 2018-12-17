أكبر مؤتمر لتقنيّة بلوك تشين في آسيا يُعقد في 30 و31 يناير في...

طوكيو -الاثنين 17 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): تفخر الرابطة العالميّة لتقنيّة "بلوك تشين" ("شيميزو" المبنى 6 إف، 3-19 هايابوساتشو، تشيودا-كو، طوكيو؛ الرئيس: توشيكازو ماسوياما) أن تستضيف أكبر مؤتمر لتقنيّات التعاملات الرقمية "بلوك تشين" في آسيا بعنوان مؤتمر "بلوك تشين" اليابان ("جي بي سي") – 2019 يوكوهاما، الذي سينعقد يومي 30 و31 يناير في مركز "باسيفيكو يوكوهاما" للمؤتمرات.

وسيستضيف المؤتمر أفضل الشركات والمؤسّسات اليابانية والأجنبية التي تمثّل مستقبل قطاع التعاملات الرقمية "بلوك تشين" سريع النموّ. ويمثّل المؤتمر منصةً مثالية يمكن من خلالها لرواّد تقنيات "بلوك تشين" والعملات المشفرة أن يتفاعلوا، ويعقدوا شراكات، ويعرضوا تقنيّاتهم وتطوّراتهم الرائدة.

ونبحث بشكلٍ نشطٍ عن شركات تنضمّ إلى أفضل الشركات في قطاع "بلوك تشين" وتشارك كأحد الجهات العارضة في مؤتمرنا. ويمكنكم الاطلاع على تفاصيل إضافيّة عبر الرابط الإلكتروني التالي: /http://japan-blockchain-c.com/en.

ونرحب بمجموعة واسعة من الشركات المعنيّة بتقنيّة "بلوك تشين" والعملات المشفرة لتقوم بالعرض معنا؛ بما في ذلك المطوّرين، وخدمات الدفع، والخدمات الاستشاريّة، والشركات الإعلاميّة، وخدمات التعدين، والبورصات.

فوائد المشاركة في المعرض

الطريقة الأكثر فعاليّة للتفاعل مع معجبين جدد وشركاء محتملين على صعيد الأعمال.

سمعة تدعمها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، ووزارة الخارجيّة.

زيادة العضويّة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مجموعة واسعة من التغطية الإعلاميّة الشاملة. تضمّ قائمة الشركاء الإعلاميّين السابقين كلاً من: مجلة "كريبتوكيرينسي" الشهريّة، و"فوربس"، و"جيزمودو"، و"رويترز"، و"بلومبورج"، و"وايرد".

بثّ مباشر لطاقة الفعاليّة عبر منصّات الفيديوهات واسعة الانتشار مثل "نيكونيكو" (اليابان) و"نت إيز" (الصين)

مساحات خاصّة للمفاوضات التجاريّة المهمّة.

عروض تجذب أعداد كبيرة.

التواصل مع عارضين آخرين من كافة أنحاء العالم.

الأولويّة في المعاملة للفعاليّة التالية.

تفاصيل الفعاليّة:

الاسم: مؤتمر "بلوك تشين" في اليابان ("جي بي سي") – جولة يوكوهاما 2019

المضيف: الرابطة العالميّة لتقنيّة "بلوك تشين"

التاريخ/ الوقت: يومي الأربعاء والخمس 30 و31 يناير 2019، من التاسعة صباحاً إلى السادسة مساءاً

الموقع: مركز "باسيفيكو يوكوهاما" للمؤتمرات، الصالة "بي"

التذاكر:

تذاكر كبار الشخصيات

100 ألف ين (ما يعادل 885 دولار أمريكي)

تشمل الوصول إلى صالة الشخصيّات الهامّة خلال اليومَين، بالإضافة إلى الحفلة التالية للمعرض (في 30 يناير)، والاحتفال (في 31 يناير).

تذاكر المعرض

شراء مسبق:

تذكرة ليوم واحد – 3 آلاف ين (ما يعادل 27 دولار أمريكي)

تذكرة ليومَين – 5 آلاف ين (ما يعادل 45 دولار أمريكي)

على الباب:

تذكرة ليوم واحد – 4 آلاف ين (ما يعادل 35 دولار أمريكي)

لشراء التذاكر: /https://jbc-yokohamaround-2019.peatix.com

تتيح لكم التذاكر الوصول إلى:

1. منطقة العرض: تضمّ 150 شركة من اليابان وخارجها؛

2. الخطابات والمنتديات: من قبل شخصيّات بارزة في مجال تقنيّة "بلوك تشين"؛

3. مناطق أخرى.

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/https://www.businesswire.com/news/home/20181210005057/en

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