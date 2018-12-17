عمر الدقير: لست كذاباً وقاموسي يخلو من الشتائم والإساءات

رفض رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ، الرد على حديث رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني ، فاروق أبو عيسى ، الذي نعته بالكاذب .
وقال الدقير لن أرد على أبو عيسى أو أنزلق إلى مراشقة لفظية معه حول اتهامه لي بالكذب ، لأني لا أسعى لتحقيق انتصار شخصي خصوصاً في هذه اللحظة الراهنة التي تشهد معالم نهوض جماهيري مبشر يفرض على كل المعارضين أن يتساموا فوق خلافاتهم لأنها لا تيد غير النظام .
وأضاف: سأتجاوز إساءة فاروق إلي تأكيد لدعوة المضمنة في رسالتي له ، وللرفاق في قوى الإجماع الوطني .
وقال الدقير إنه يدعي احتكار الحقيقة وصوابية الموقف السياسي لكنني لست كذاباً بحسب صحيفة السوداني ، كما أن قاموسي الشخصي يخلو من مفردات الشتائم والإساءات .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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