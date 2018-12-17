تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار * الشعبي :” وحوش سمان ” داخل الوطني وراء الأزمة الراهنة * اتفاق على زيادة الأجور بواقع “500” إلى “2500” جنيه صحيفةمصادر * البشير يُربك المشهد العالمي بزيارة مفاجئة لسوريا * الحكومة تطلب استبدال الوسيط ثامبو أمبيكي صحيفة التيار * البشير ينهي زيادة سرية إلى سوريا صحيفة السوداني * في أول زيارة لرئيس عربي بعد الأزمة السورية البشير في دمشق * الرئيس : سوريا دولة مواجهة ويجب أن تستعيد عافيتها * تراجع الدولار مقابل الجنيه .. اتفاق على زيادة الأجور صحيفة المجهر * زيارة مفاجئة للرئيس إلى سوريا * طلب في البرلمان لاستدعاء رئيس الوزراء بشأن أزمات الوقود والخبز والسيولة صحيفة آخر لحظة * مفاجأة .. مباحاث مغلقة بين البشير والأسد بدمش * اتفاق لزيادة الأجور والمعاشات * رسمياً .. الخضر مطلوب للمثول أمام محكمة الفساد صحيفة الإنتباهة * زيارة مفاجئة وسرية للبشير إلى سوريا * زيادة الأجور والمعاشات * تحذير من كارثة وخيمة بقطاع الدواجن صحيفة الدار * بالصورة والقلم حدث مفجع : وفاة واصابة “47” مواطناً بسبب الحجارة * إحالة بلاغ النظامي المتهم بقتل الشاب سامر النقر للمحكمة * في ذمة الله : الصحفي المخضرم ادريس حسن * بسبب تبرعها لوالدها بكليتها وقع الطلاق ورجل أعمال يتزوجها * زوج يطالب بفحص ” DNA” لإثبات نسب طفلته الخرطوم (أخبار الخليج 365)

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأثنين الموافق 17 ديسمبر 2018م على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .