الاحتلال يهدم منزل عائلة نعالوة في طولكرم

صورة أرشيفية: آثار الرصاص في جدار المنزل الذي استشهد فيه أشرف

الخليج 365 | فريق التحرير

هدمت آليات الاحتلال، جزءًا من منزل عائلة الشهيد أشرف نعالوة المكون من طابقين، في ضاحية شويكة بمدينة طولكرم، صباح الإثنين.

واقتحمت قوات الاحتلال، ضاحية شويكة، بعد الساعة الثانية فجرًا، ثم داهمت المنزل الذي تواجد فيه المئات من الأهالي، ما أدى لاندلاع مواجهات تواصلت لوقت طويل وتخللها إطلاق رصاص حي أصاب المنزل.

وشرعت جرافة الاحتلال بهدم الطابق الأرضي والمخازن من المنزل، وهدم الجنود الجدران الداخلية للمنزل، بينما لن يطال الهدم الطابق الثاني الذي يعود للأسير أمجد نعالوة، شقيق الشهيد أشرف نعالوة.

وقررت مديرية التربية والتعليم في طولكرم، تعطيل دوام المدارس ورياض الأطفال في ضاحية شويكة بالكامل هذا اليوم، بسبب استمرار اعتداءات جيش الاحتلال.

يُذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت أمرًا بهدم منزل عائلة نعالوة، على خلفية تنفيذ نجلها أشرف إطلاق نار في مستوطنة "بركان" أسفر عن مصرع مستوطنين وإصابة ثالث، وقد انتهت مهلة الهدم عند منتصف الليلة الماضية، بعد أربعة أيام من اغتيال الشهيد أشرف في مخيم عسكر بمدينة نابلس.