كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انفجار بمحيط محطة تليفزيون "سكاي تي . في" باليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفجرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، شحنة ناسفة قرب مبنى محطة تلفزيون (سكاي تي . في) فى العاصمة اليونانية أثينا.

وأعلنت الشرطة اليونانية، أن الانفجار وقع في الساعة 2.35 صباحا(0025 بتوقيت جرينتش) عقب اتصالات تحذير بوسائل الإعلام، وأسفر عن تحطم نوافذ ووقوع أضرار جسيمة بالمبنى.

وقالت المحطة على موقعها الإلكترونى إن النوافذ من الطابق الأول وحتى الطابق السادس تحطمت.

وأضافت أن "الأضرار المادية كبيرة فى كل الطوابق تقريبا مع وجود أكبر أضرار بالطابقين الثالث والرابع حيث توجد مكاتب أصحاب المحطة، " الصورة محبطة. الأسقف المعلقة سقطت على الأرض. وزجاج النوافذ تهشم إلى قطع صغيرة".

وبث الصحفيون الذين يقدمون البرنامج الصباحى إرسالهم على الهواء خارج المحطة، وقال مراسل المحطة لشؤون الشرطة إن تقديرات تشير إلى أن الشحنة كانت تحتوى على نحو خمسة كيلوجرامات من المواد المتفجرة ووضعت فى زقاق ضيق قرب المبنى، وسكاى إحدى أكبر محطات التلفزيون اليونانية وهى جزء من مجموعة إعلامية تضم محطة إذاعية ومرتبطة بصحيفة كاثيميرينى اليونانية الضخمة.