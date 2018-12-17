شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة نصر تنتقد مدارس بسبب استغلالها المساحات الرياضية لتقليل كثافة الفصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ،أن التدهور الذى أصاب المدارس يأتى جزء منه بسبب غياب الفنون والرياضه بالمدارس ، وهو ما أثر على صحة الأطفال وأسهم فى ارتفاع نسبة البدانه للاطفال .

ولفتت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى ،فى تصريحات لـ"الخليج 365 " أن هناك مدارس استغلت جميع الاماكن الفارغه فى المدارس للتغلب على أزمة كثافة الفصول ، وهو ما تسبب فى عدم وجود ملاعب أو انشطه كأنها شىء فرعى وبالأخص بالمدارس الحكومية وهذا يعد أكبر خطأ ،موضحة أنه لابد من التفعيل والرقابه و الاهتمام بهذه المادة بالمدارس .

وأوضحت أن الفترة القادمه تتطلب اعتبار المادة الرياضية كماده أساسيه حتى وإن كان مؤقتا لحين عوده الاهتمام بها كما كان سابقا ، مطالبا بأن يتم إنشاء المدارس الجديدة بالاعتماد على ملاعب فى المدارس وتوفير مساحه لكل اجهزة الفنون كشىء أساسى مثل الفصل .

وعن الوقت الحالى ، قالت "نصر " أنه يمكن استغلال أقرب مراكز شباب ونوادى لاستيعاب الانشطه الرياضيه واستغلالها كمكمل للمدارس ، لافتة أنها ستطرح مع وزير التعليم خطة التطوير وأن يدرج ذلك بقانون التعليم الجديد المقرر تعديله قبل بدء العام الدراسى الجديد.