احراق منازل مئات النيجيريين في قرية قريبة من مدينة مايدوغوري من قبل بوكو حرام

أحرقت جماعة بوكو حرام، منازل مئات النيجيريين في قرية قريبة من مدينة مايدوغوري في شمال شرق نيجيريا.
وأوضح ضابط في الجيش، إنه تم إرسال جنود ومقاتلات إلى القرية حيث تم طرد المقاتلين بعد "معركة شرسة".
وفي الأسابيع الأخيرة قتل عشرات الجنود في هجمات لبوكو حرام استهدفت 20 قاعدة عسكرية على الأقل، استولوا خلالها على كميات من الأسلحة.
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