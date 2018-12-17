رئيس وزراء كندا: نبحث عن مخرج لإلغاء صفقة سلاح مع السعودية

أعلن رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​ لأول مرة، أن حكومته تبحث عن مخرج لصفقة سلاح تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع ​السعودية​.

وكان ترودو قد أعلن الشهر الماضي أن كندا ستجمد أذون التصدير ذات الصلة إذا خلصت إلى أن الأسلحة سيساء استخدامها. وقال ترودو لقناة "سي.تي.في" "نناقش أذون التصدير في محاولة لمعرفة ما إذا كانت هناك وسيلة لعدم تصدير هذه المركبات للسعودية".

ويصر المعارضون السياسيون على ضرورة إلغاء صفقة جنرال دايناميكس التي تفاوضت عليها حكومة المحافظين السابقة مشيرين إلى قتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ ومشاركة السعودية في حرب اليمن.