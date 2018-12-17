ماي: إجراء استفتاء جديد بشأن خروج بريطانيا من اتحاد أوروبا سيضر بسياستنا

رأت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، إن إجراء استفتاء جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سينتهك الوعد الذي قطعناه على مواطني المملكة.
ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن ماي قولها انه "أرجو أن لا نخل بوعدنا للشعب البريطاني، بمحاولة إجراء استفتاء آخر… لأن تصويت جديد سيلحق ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه بسلامة السياسة التي اتبعانها، كونه سيظهر للملايين من الذين يؤمنون بالديمقراطية أن ديمقراطيتنا لا تنفذ".
يذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران 2016. وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.
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