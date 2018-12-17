الجمهورية: بكركي أجرت تابعت قضية إقفال معامل ميموزا لإحقاق الحق

علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "​بكركي​ أجرت إتصالات مع أعلى المرجعيات في الدولة منذ الجمعة بغية متابعة قضية إقفال معامل ميموزا وإحقاق الحقّ ومساندة الناس التي هُدّدت بلقمة عيشها، بعد القرارات العشوائية والظالمة التي اتخذت وغير آبهة بمصير مئات العائلات الزحلاوية".

وتؤكّد المعطيات، أنّ "الوضع في زحلة هو نار تحت الرماد خصوصاً، انّ تنوري سيمثل اليوم أمام ​القضاء​، فيما يستعدّ أهالي المنطقة الى التصعيد الذي قد يصل الى حدّ إقفال زحلة وربما التوجّه الى ​بيروت​ في حال تطوّرت الأمور نحو الأسوأ".

وفي السياق نفسه علمت الجمهورية أنّ "​الرابطة المارونية​ دخلت على خطّ معالجة الأزمة عبر رئيسها ​أنطوان قليموس​، الذي أجرى سلسلة إتصالات بالمسؤولين، على أن يتخذ الموقف المناسب وفق المسار الذي ستسلكه القضيّة".