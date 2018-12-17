بري: على الصعيد الحكومي لم يعد هناك شيء لنقوله فليقلعوا شوكهم بأيديهم

علق رئيس مجلس النواب نبيه بري عمّا اذا كان قد طرأ أي تقدّم على صعيد الملف الحكومي، أم أنّ الامور ما زالت عند نقطة أبجد التي حدّدها قبل ايام، مؤكدا أننا "ما زلنا عند أبجد، وربما ما قبل أبجد"، مضيفا:"ما استطيع ان اقوله اليوم هو خلص الكلام، وملأنا صفحات الجرائد والاعلام بالكلام، لم نترك شيئاً الّا وقلناه، ولا دعوة الى التنبّه والحذر مما نحن فيه من مخاطر إلاّ واطلقناها، بحيث لم يعد هناك شيء لنقوله، فليقلعوا شوكهم بأيديهم".
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