بو صعب: نرتقب بوادر حلحلة في ضوء الاتصالات التي يجريها الرئيس عون

نفى عضو تكتل لبنان القوي النائب ​الياس بوصعب​ ان يكون رئيس الجمهورية ميشال عون في وارد الإصرار على الثلث المعطل في الحكومة، مؤكدا أن "وزير الخارجية ​جبران باسيل​ كان يتحدث عن حصة ​التيار الوطني الحر​ بمعايير التشكيل وفق نتائج ​الانتخابات النيابية​، لكنه لم يقل اننا نريد ثلثا ضامنا، والكل يعرف ان حجمنا النيابي يعطينا 11وزيرا، لكننا لسنا متمسكين بهذا الامر".

وفي حديث صحافي رأى بو صعب ان "مفتاح الحل يكمن في استقبال رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ للنواب السُنَّة المستقلين والاستماع اليهم وبعدها لكل حادث حديث، ولننتظر لقاء ​الرئيس ميشال عون​ والحريري، ونحن نرتقب بوادر حلحلة في ضوء الاتصالات التي يجريها الرئيس عون".