أبي رميا عن الدجاج النافق في حصارات: لعدم تضخيم المسألة بانتظار التحاليل

أوضح عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون أبي رميا​ في حديث "​الأخبار​" أنّ "هناك سبع مزارع للدواجن في حصارات. وقد نفقت قرابة ألف دجاجة في إحداها، فقام صاحبها بحفر 3 أمتار في الأرض، ودفن الدجاجات النافقة بين طبقتين من الكلس قبل أن يطمرها بالتراب. إلا أن أحد جيران صاحب المزرعة، وبسبب خلافات شخصية بينهما، أطلع ​القوى الأمنية​ والوزارات المعنية على ما حصل".

ولفت أبي رميا إلى أنّه "من حيث المبدأ، لا يجوز أن تنفق 1000 دجاجة، ويدفنها صاحب المزرعة من دون إبلاغ الجهات المسؤولة، إلا أنّه يجب في الوقت نفسه عدم تضخيم المسألة وخلق حال من التوتر، قبل أن تصدر نتائج التحليل ويتبين السبب الحقيقي وراء نفوق الدجاج، إن كان وباءً أو مشكلة خاصة بالمزرعة المعنية".