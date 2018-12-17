الأخبار: 700 معلّم وموظف في 4 مدارس تابعة للمقاصد لم يقبضوا رواتبهم

علمت صحيفة "الأخبار" ان نحو 700 معلم وموظف في أربع مدارس تابعة ل​جمعية المقاصد​ الخيرية الإسلامية، في صيدا، لم يقبضوا رواتب شهر تشرين الثاني الماضي حتى الآن، فيما أقرّ المجلس الإداري للجمعية بعجزها عن "التنبّؤ بموعد الدفع".

وفي كتاب للمجلس وجّهه الى المعلمين والموظفين، رداً على كتاب رفعه هؤلاء للسؤال عن رواتبهم، عزا التأخير الى أن "هناك تنامياً كبيراً في الاستحقاقات المالية الشهرية في مقابل تباطؤ شديد في تسديد الأقساط، ما أدى إلى نقص في السيولة وانعكاس ذلك على انتظام تسديد الرواتب".

والمدارس الأربع هي : "مدرسة حسام الدين الحريري" "ثانوية المقاصد"، "مدرسة ​الدوحة​" (مدارس غير مجانية) و"مدرسة عائشة أم المؤمنين" (مدرسة خاصة شبه مجانية).