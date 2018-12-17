انفجار مطعم في اليابان ربما يكون ناجما عن تسرب غازي

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ):
قالت وسائل إعلام يابانية محلية، اليوم الاثنين، إن الانفجار القوي الذي وقع في مطعم بشمالي البلاد وأسفر عن إصابة عشرات الأشخاص ربما يكون ناجمًا عن تسرب غازي.
وأصيب 42 شخصًا في الانفجار الذي وقع في وقت متأخر من يوم الأحد في مطعم وحانة على الطراز الياباني بمدينة سابورو، عاصمة جزيرة هوكايدو الشمالية.
وأسفر الانفجار عن تدمير المبنى الخشبي المكون من طابقين، والذي يضم أيضًا شركة عقارية وعيادة، بالكامل.
ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن مسؤول بسلامة الغاز، زار الموقع، قوله إن هناك خزانات من غاز البروبان خارج المطعم والشركة العقارية وأن أنابيب الغاز تضررت جراء الانفجار.
وحطمت قوة الانفجار نوافذ المنازل والمطاعم المجاورة، وفقا لما ذكرته كيودو.
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