شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان": مصر تشهد طفرة كبيرة فى تطوير العشوائيات بعهد السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهدت طفرة كبيرة فى مجال تطوير العشوائيات، وذلك بسبب وجود إرادة حقيقية لدى القيادة السياسية.

وأضاف "العادلى" فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الدولة بتوجيهات من رئيس الجمهورية استطاعت تطوير العديد من المناطق العشوائية وفى طريقها لإعلان "مصر خالية من العشوائيات قريبا"، ويترتب على هذه الإجراءات أن يشعر المواطن الذى كان يسكن العشوائيات بآدميته واهتمام الدولة به، قائلا: "الحكومة تقوم بتسكين الأهالى فى وحدات سكنية جديدة بعد تطوير المناطق العشوائية".

وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى أن الرئيس السيسى ينفذ وعوده ويعمل بطاقة كبيرة للغاية ولديه رغبة فى إنجاز العديد من المشروعات، وبالفعل هناك فعل على أرض الواقع وليس كلام مرسل، فالعديد من المشروعات يتم تنفيذها من طرق وكبارى ومشروعات صناعية وغيرها.