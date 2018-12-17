السعودية ترفض موقف مجلس الشيوخ الأمريكي.. وتؤكد: نرفض المساس بسيادتنا

المملكه العربيه السعوديه- ليندا سليم

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة العربية السعودية تستنكر الموقف الذي صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية والذي بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويطال دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف المصدر، أن المملكة تؤكد حرصها على استمرار وتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها تبدي استغرابها من مثل هذا الموقف الصادر من أعضاء في مؤسسة معتبرة في دولة حليفة وصديقة تكنّ لها...