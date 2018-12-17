الجنايات تستمع للمرافعة في محاكمة المتهمين بالاعتداء على "كمين المنوات" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تستمع الدائرة 11 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، للمرافعة في محاكمة المتهمين بقتل أفراد شرطة المنوات بالبدرشين في القضية رقم 699 لسنة 2017 حصر أمن الدولة.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، والدكتور عادل السيوي، وسكرتارية حمدي الشناوي، ومحمد الجمل.

والمتهمون في القضية هم: 6 متهمين هم كل من "أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود "محبوس"- طالب بكلية دار العلوم، وعلي محمود عبد الله إمام "محبوس"، طالب بالثانوية العامة، وأحمد عيد محمد حسين " محبوس"، فني ميكانيكا، وميسرة نشأت جمال محمد خضر "محبوس"، طالب بكلية الشريعة والقانون، وعمرو محمد أبو سريع عطا الله " محبوس"، عامل بمزرعة دواجن، ومحمود رمضان محمود عبد الجواد " محبوس" صاحب محل أسماك.

ونسبت النيابة للمتهمين، بأنهم في غضون الفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة، قام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور، والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها،

كما أسندت النيابة للمتهمين، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا إلى جماعة تنظيم "داعش" تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية، وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية لديهم لتحقيق أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات .

كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الارهابية أموالا ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية.