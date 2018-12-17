براتب مليوني يوازي عمرها.. هذه هي العارضة الأعلى أجراً

تصدر مجلة "فوربس" الأميركية في نهاية كل عام قائمةً بأعلى 10 عارضات عالميات أجراً، فمن كانت صاحبات الحظ الأوفر والأجر الأعلى في هذا المجال؟

روزي هانتنغتون-وايتلي

- كيندال جينير:

حلّت العارضة الأميركية كيندال جينير في المرتبة الأولى بين العارضات الأعلى أجراً للعام 2018. وقد وصلت قيمة أرباحها إلى 22,5 مليون دولار أي بمدخول سنوي يوازي تقريباً عمرها البالغ 23 عاماً. وهي سجّلت هذا العام حضوراً بارزاً على منصّات عروض الأزياء وفي الحملات الترويجية لعلامات مثل Calvin Klein، وAdidas، وEstee Lauder، وLongchamp.

- كارلي كلوس:

في المرتبة الثانية على هذه القائمة حلّت العارضة الأميركية كارلي كلوس، حيث بلغت قيمة أرباحها 13مليون دولار مع فارق حوالي عشرة ملايين دولار فصلت بينها وبين الحاصلة على المرتبة الأولى. وكانت كارلي شكّلت مؤخراً حديث الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي بحفل زفافها واختيارها حمل توقيع Dior ارتدته بهذه المناسبة. وهي ظهرت في حملات ترويجية لعلامات Swarovski، وAdidas، وEstee Lauder.

-كريسي تايغن وروزي هانتنغتون-وايتلي:

المرتبة الثالثة على لائحة أغلى العارضات أجراً تقاسمتها العارضة الأميركية كريسي تايغن مع العارضة البريطانية روزي هانتنغتون وايتلي التي جمعت كلاً منهما 11,5 مليون دولار.

تتميّز كريسي تايغن بحضورها الكثيف على مواقع التواصل الاجتماعي. وهي صمّمت مؤخّراً مجموعة من أواني المطبخ تحمل توقيعها كما أطلقت كتابها الثاني الخاص بالطبخ ولديها برنامجها الخاص على الشاشة الصغيرة.

أما روزي هانتنغتون-وايتلي فقد أطلقت مؤخراً موقعاً تجميلياً خاصاً بها. وهي شاركت في حملات ترويجية عالمية أبرزها علامة Jimmy Choo، كما أنها تحصل على نسبة أرباح من مجموعاتها الخاصة من الثياب الداخلية، الماكياج، والعطور التي تعرضها في محلاّت Marks&Spencer البريطانيّة الشهيرة.

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