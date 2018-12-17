بالفيديو: بعد أن أثارت الجدل بظهورها مع عضو مجلس الدولة العُماني.. دلع حليمة بولند مع شيخ إماراتي

بعد أن أثارت الجدل مؤخرا مع عضو بمجلس الدولة العماني الشيخ أحمد الغفيلي، عادت الإعلامية الكويتية حليمة بولند لتثير ضجةً بعد ظهورها مرة أخرى مع رئيس بوابة الإمارات العالمية للاستثمار سعيد بن طحنون آل نهيان.

ونشرت حليمة بولند مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” توثق زيارتها لمنزل الشيخ الإماراتي سعيد بن طحنون.

ووفقا للفيديوهات التي رصدتها “وطن”، فقد ظهرت حفاوة الترحيب بـ”بولند”، في حين تبادل “بن طحنون” و”بولند” مع بعضهما البعض أثناء تقديمه الحلوى لها .

وشكرت بولند “بن طحنون” على حسن ضيافته وتكريمه لها في قصره، في حين بدا الأخير غير مصدق لنفسه بتواجده معها، خاصة مع كلمات الدلع التي تنطق بها “بولند”.

ووبحسب الفيديوهات، مازحت حليمة بولند “بن طحنون” وسألته عن اذا كان خالد السنان عنده الأول أم هي فجاوبها الحريم طبعا ممازحا إياها والحضور.

وكانت حليمة بولند، قد أثارت موجة من الجلدل في سلطنة عمان في أكتوبر الماضي في أعقاب عبر حسابها في سناب شات، خلال تواجدها في سلطنة عُمان فيديو جمعها بعضو مجلس الدولة العُماني الشيخ أحمد الغفيلي.

وعبّر “الغفيلي” عن سعادته بوجود “بولند” في السلطنة، قائلاً: “نحن فخورون بكِ في هذه الزيارة .. وشكراً لأنك دلوعتنا”. لتقابل حليمة ذلك بالضحك.

وأضاف “الغفيلي” أن العُمانيين والمسؤولين من محافظة ظفار حتى مسندم جميعهم فخورون بحليمة بولند.

وتمنى الشيخ الغفيلي أن تكرر حليمة بولند زيارتها الى السلطنة.