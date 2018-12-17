أستراليا: اللاجئون أرسلوا إلى عائلاتهم 5 ملايين دولار

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - قام الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا أستراليا عبر قوارب غير شرعية بإرسال حوالي 5 ملايين دولار من أموال الدعم إلى عائلاتهم.

وفي الوقت الحالي، تقوم السلطات الأسترالية بالتحقيق مع 8000 طالب لجوء جراء الكذب بشأن أوضاعهم المالية من أجل الحصول على المدفوعات.

ومن بين هؤلاء، ثمة 44 حالة التفتت إليها وكالات الأمن القومي جراء حجم التحويلات خارج البلاد بينهم لاجئ زعم أنه بلا دولة وأرسل أكثر من 450 ألف دولار إلى غانا وبنجلاديش.

قضية أخرى أشارت إليها الديلي تليجراف تتضمن أحد لاجئي القوارب غير الشرعيين الذي قام بتحويل حوالي 220 ألف دولار إلى العراق وسويسرا.

المفترض أن هذا التمويل يستهدف مساعدة أكثر طالبي اللجوء بؤسا في الأعوام الخمسة الماضية.

من جانبه، قال وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون إن الحكومة تستهدف منع المهاجرين غير الشرعيين من مخالفة النظام.

ومضى يقول: "هؤلاء الأشخاص جاءوا إلى أستراليا عبر القوارب بشكل غير شرعي وادعوا أنهم مفلسون وأخذوا دولاراتنا التي يتكبدها دافعو الضرائب ثم يقومون بتحويل كل هذه الكميات الكبيرة من المال في أنحاء العالم".

وتجري الحكومة الأسترالية الآن عملية حذف طالبي الذين يتم ضبطهم يحولون مبالغ مالية كبيرة من خطة التمويل.