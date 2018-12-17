عصابة إفريقية تسطو على هواتف وأحذية 4 مراهقين في حفل بأستراليا

داهمت الشرطة مقر الحفل بعد أن شهد الكثير من أعمال الشغب

ملبورن, استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - قامت عصابة إفريقية عنيفة بالسطو بالإكراه وضرب ٤ مراهقين بعد أعمال شغب نفذها أكثر من ٢٠٠ شخص غير مرغوب فيهم في حفل بغرب ملبورن.

وقامت الشرطة بمداهمة المكان الذي يقع في بوينت كوك غرب ملبورن مساء الجمعة عندما تحول الحفل إلى أعمال فوضى وشغب حوالي الساعة العاشرة مساء.

وقالت الشرطة في بيان: " بدأ بلطجية في السطو على الهواتف المحمولة وأحذية رواد الحفل".

داهمت الشرطة مقر الحفل بعد أن شهد الكثير من أعمال الشغب

واقترب 5 شباب من أصل إفريقي حاملين أسلحة بيضاء من مراهقين وقاموا بالسطو على ممتلكاتهم.

وبعدها بدقائق، تمت مهاجمة مراهقين آخرين والسطو عليهما بواسطة مجموعة من ثمانية ذكور بعد حوالي 10 دقائق من الحادث الأول.

وقالت شرطة فيكتوريا في بيان: "الجناة في كلتا الجريمتين يعتقد أنهم من أصل إفريقي".

ماك المكان الذي أقيم فيه الحفل والذي يؤجره بمبلغ 200 دولار في الليلة قال لصحيفة هيرالد صن أنه شعر بالصدمة عندما حضر مئات الأشخاص الحفل.

وواصل: "كان من المفترض أن يشارك في الحفل 4 ضيوف فقط".

واستدرك: "لقد كانت الشرطة جيدة حقا وسيطرت على الموقف وكان المراهقون متعاونين للغاية".

شوارع بوينت كوك Point Cook street في ملبورن التي شهدت إقامة الحفل".

وتحقق الشرطة حول إذا ما كانت حوادث السطو والاعتداء ترتبط بأعضاء الحفل.

وقال متحدث باسم الشرطة لديلي ميل أستراليا: "يعتقد أن هؤلاء الضالعين في الهجوم حضروا جميعا الحفل في وقت لاحق".