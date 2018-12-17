اختفاء 76 مليار دولار من أموال أستراليا

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - تختفي الأوراق النقدية في أستراليا بشكل غامض جراء صفقات مخدرات غير مشروعة وغيرها في إطار سوق سوداء سرية تعتمد على عملية تخزين.

وتسببت حوالي 76 مليار دولار من البنكنوت المختفي في إزعاج البنك المركزي الذي يعاني من أجل توفير سيولة نقدية.

ويتربط حوالي 8% من النقود المختفية بأنشطة إجرامية والتهرب من الضرائب والمخدرات بحسب تحذيرات بنك الاحتياطي الأسترالي.

وبالنسبة للمواطن الأسترالي متوسط الدخل، فإن ذلك يعادل خسارة تتراوح بين 170-340 دولارا من النقود سنويا.

تعقب تلك الأموال تعد عملية شبه مستحيلة حيث أنها تأتي في إطار يغذي اقتصاد الظل لأستراليا يعتمد إخفاء كميات كبيرة من الأموال من أجل الدفع لبضائع وخدمات غير مشروعة.

وتشير التقديرات إلى أن حجم اقتصاد الظل في أستراليا يساوي حوالي 41.5 مليار دولار.

الأموال النقدية التي تستخدم في تسهيل صفقات مشبوهة تتراوح بين 3.5 إلى 6 مليارات دولار من البنكنوت الأسترالي.

وأنفق الأستراليون 13.5 مليار دولار على مخدرات غير مشروعة في العام الذي انتهى في أغسطس 2017 .

ويمثل الميثامفيتامين والقنب أكثر من 70 في المائة من المشتريات.

تم إنفاق أكثر من 6 مليارات دولار على الميتامفيتامين.