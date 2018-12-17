أستراليا: كاميرات نيو ساوث ويلز تضبط 11 ألف سائق يستخدمون الجوال أثناء القيادة

أحد السائقين تمادى وأمسك الهاتف بكلتا يديه بينما يتحكم الراكب بجواره في "عجلة القيادة".

سيدني, استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - ضبطت كاميرات المراقبة عالية التكنولوجيا بولاية نيو ساوث ويلز حوالي 11 ألف سائق يستخدمون هواتفهم أثناء القيادة في شهر واحد فقط.

الكاميرات الجديدة شديدة الفاعلية لدرجة أنها تستطيع ضبط أي سائق بسرعة تصل إلى 300 كم\ساعة على طرق نيو ساوث ويلز.

وذكرت صحيفة الديلي تليجراف أن الكاميرات تستخدم الذكاء الاصطناعي لاختراق الزجاج الأمامي للسيارات وضبط المخالفين.

ضبطت كاميرات المراقبة عالية التكنولوجيا بولاية نيو ساوث ويلز حوالي 11 ألف سائق يستخدمون هواتفهم أثناء القيادة في شهر واحد فقط.

أحد السائقين تمادى وأمسك الهاتف بكلتا يديه بينما يتحكم الراكب بجواره في "عجلة القيادة".

وتعمل الكاميرات الثابتة 24 ساعة يوميا في كافة الظروف الجوية من أمطار وشمس وخلافه.

ميلندا بافي وزيرة المواصلات مارست ضغوطا من أجل أن ألا يستطيع السائقون استنتاج أماكن تواجد مواقع الكاميرات.

وفي اختبار دام أربعة أسابيع على طريق "إم 4" في سيدني، تم ضبط أكثر من 11 ألف سائق يستخدمون هواتفهم أثناء القيادة.

ولفتت بافي إلى أن الصور التي التقطت في أكتوبر تمثل تذكيرا صارخا بالحقيقة الخطيرة.

بعث رسائل نصية أو فيديو أو التقاط صور أثناء القيادة لم يعد مسموحا