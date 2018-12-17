انت الان تتابع ميدو: الأهلي ظلم حسام غالي بمنصب مجهول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٥ ص

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن مجلس إدارة النادي الأهلي ظلم حسام غالي، قائد الفريق الأحمر السابق، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أحد ‏يعلم ما منصبه داخل النادي، وأضاف ميدو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة ‏صدى البلد: "حصلت مجاملة لبعض الأشخاص غير الأكفاء داخل الأهلي، وغالي كان ‏واحد من الكوادر التي يتم تجهيزها للمستقبل في القلعة الحمراء"، وقال: "يعتزل حسام غالي ثم تكلفه بمنصب مجهول داخل الفريق، لا يعرف ماذا ‏يفعل فيه، يعد ظلمًا له، وكان يجب أن يبتعد لمدة عام بعد الإعتزال".‏

وشدد ميدو، أن حسام غالي ومحمد فضل أسماء أضافت كثيرًا للنادي الأهلي عندما كانا لاعبين، مضيفًا: "مع كامل احترامي لهيثم عرابي، فهو يمتلك إمكانيات جيدة، ولكن لا يمكن وضعه فى كفة أمام فضل وحسام غالي".وتحدث مهاجم منتخب مصر السابق، عن محمد محمود لاعب وادي دجلة المنضم حديثًا للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه سيصبح