السلطات الأردنية تكشف تدليس الجزيرة القطرية

في تفنيد جديد لأكاذيب بوق الحمدين الإعلامي، نفى مصدر أمني أردني ما تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حول اعتداء قوات الأمن على مراسل قناة الجزيرة القطرية خلال تغطيته لاحتجاجات في العاصمة الأردنية عمان.

وكان مراسل القناة القطرية، تامر الصمادي بث تسجيلا مصوراَ وتناقله ناشطون تحت وسم "لحظة الاعتداء على مراسل الجزيرة".

ويظهر بالفيديو مجموعة من رجال الأمن العام وهم يحاولون إعادة فتح طريق أغلقه محتجون في عمان، وخلال ذلك كان مراسل القناة يقول بتغطية مباشرة، قبل أن يتعرض لدفع غير مقصود كما يظهر بالتسجيل، واتهم المصدر مراسل القناة بمحاولة البحث عن شهرة على حساب بث أخبار وتسجيلات مغلوطة.

ونفت مديرية الأمن العام في بيان ما تم تداوله حول فض الاعتصام بالقوة، مؤكدة أن كافة قواتها الأمنية وبالاشتراك مع قوات الدرك مارست أقصى درجات ضبط النفس رغم العديد من الاستفزازات التي تعرضت لها من البعض، ولم تقم باستخدام القوة إلا بأدنى مستوياتها وفي إطار تفريق بعض المجموعات التي حاولت إغلاق بعض الطرقات ودوار الشميساني.

ونظم مئات المتظاهرين احتجاجات متفرقة على مدى الأسبوعين الماضيين، وذلك اعتراضا على إجراءات التقشف الصارمة التي اتخذتها الحكومة الأردنية بدعم من صندوق النقد الدولي.