ظريف يتطاول على السعودية من منصات قطرية

يرتبط تنظيم الحمدين بتعاون قذر مع نظام الملالي في طهران، في مخطط شيطاني يستهدف أمن الوطن العربي، وهو ما جعله يسمح لوزير الخارجية الإيراني بإهانة الأشقاء العرب على أراضي الدوحة.

وادعى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، خلال جلسة مداخلات في منتدى الدوحة 2018، بأن السعودية والإمارات يحولان بالقذائف الأمريكية والبريطانية اليمن إلى جحيم.

كما زعم ظريف أن السعودية لا تريد خفض حدة التوتر، قائلًأ: السعوديون يعتقدون بأن زيادة التوترات يصب بمصلحتهم، بجانب تعاملهم مع قطر واحتجازهم رئيس وزراء لبنان، والعدوان على اليمن".مشيراً إلى ان الحوثيين يستخدمون السلاح الذي أخذوه من السعودية إبان فترة حكم علي عبد الله صالح.

وأشار ظريف في معرض رده على سؤال حول اجراءات الإدارة الأميركية ضد إيران: ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قرر الانسحاب من الاتفاق النووي، واذا اراد حاليا التفاوض مع ايران، فعليه ان يحدد هدفا معينا لهذه المفاوضات.

ورد وزير الخارجية الإيراني، على سؤال مدير الجلسة الذي تساءل عن تدخل إيران في شؤون دول المنطقة، قائلا: "من هو الذي يتدخل؟ هذه اميركا التي تدخل في شؤون المنطقة، فبلدنا يقع في المنطقة".