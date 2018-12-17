- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الأمم المتحدة تطالب الأطراف اليمنية باحترام وقف النار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى #اليمن مارتن غريفيثس، الأحد، الأطراف اليمنية إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.
كشفت مصادر في ميناء الحديدة، السبت، أن الميليشيات الحوثية قامت بنهب معدات ووثائق وبضائع مملوكة لتجار ومستثمرين.كما نهبت...
وجاء في بيان مقتضب نشره المبعوث الأممي على "تويتر": "يتوقع المبعوث الخاص من الطرفين احترام التزاماتهما بمقتضى نص وروح اتفاق ستوكهولم، والانخراط في التطبيق الفوري لبنود الاتفاق".
وأضاف في تغريدة ثانية: "تعمل الأمم المتحدة عن كثب مع الحكومة اليمنية وأنصار الله، لضمان التطبيق السريع والتام لبنود الاتفاق".
وتشهد مدينة الحديدة في غرب اليمن، الأحد، اشتباكات متقطعة بعد ليلة من المواجهات في المدينة ومناطق أخرى قريبة منها، هي الأعنف منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمم #المتحدة.
شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطالب الأطراف اليمنية باحترام وقف النار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة العربية نت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي العربية نت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .