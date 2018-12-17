شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سامى رمضان يتقدم بطلب إحاطة لتطوير مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد النائب سامى رمضان عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية أنه تقدم بطلب إحاطة للبرلمان موجه إلى وزير الشباب والرياضة طالب فيه بضرورة تطوير مراكز الشباب في محافظة الإسكندرية بحيث تجذب الشباب للانضمام إليها.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار فى تصريحات لليوم السابع إنه تقدم أيضا بطلب إحاطة للبرلمان موجه إلى وزيرة الصحة حول نقص بعض الأدوية فى الصيدليات وارتفاع أسعار بعض الأدوية الأخرى مشيرا إلى أنه طالب بضرورة السيطرة على هذه الظاهرة.

ولفت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار إلى أنه طالب أيضا في طلب الإحاطة بضرورة تطوير المستشفيات العامة وإمدادها بالأجهزة الطبية الحديثة.