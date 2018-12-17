شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ جنوب سيناء يشارك البحرينيين احتفالاتهم بذكرى جلوس الملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، فى الاحتفالية الكبرى التى أقامها مجلس خوات دنيا برئاسة المهندسة أميرة الحسن بإحدى منتجعات مدينة شرم الشيخ مساء أمس، بمناسبة ذكرى جلوس عاهل مملكة البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة والعيد القومى الـ47 لمملكة البحرين، بحضور 184 شخصية بحرينية من الشخصيات العامة والسياسية والإعلامية، جاؤا خصيصا بطائرة خاصة للاحتفال بهذة الذكرى الغالية على أرض مدينة السلام.

شارك المحافظ وبرفقتة اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ولفيف من القادة التنفيذيين بالمحافظة الشعب البحرينى فرحته وشمل الاحتفال عدد من الفقرات الفنية المصرية والبحرينيه.

وأشار المحافظ فى كلمته لحبه وتقديرة لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا، كما رحب بكافة الحضور على أرض مدينة شرم الشيخ تلك المدينة التى يعشقها جلالة الملك ويحرص على زيارتها بصفة دورية، كما أن أهم شوارعها يحمل اسم جلالته بخليج نعمة أحد أشهر المزارات السياحية بالمدينة.

كما أشار لمواقف البلدين تجاة بعضهما فى كافة المحافل السياسية والمناسبات والأزمات أيضا، وفى نهاية الحفل قدمت السيدة أميرة الحسن درع المجلس للمحافظ كما أهداها المحافظ درع المحافظة تقديرا لها.



الاحتفال بذكرى جلوس ملك البحرين



الاحتفال بذكرى جلوس ملك البحرين



الاحتفال بذكرى جلوس ملك البحرين



الاحتفال بذكرى جلوس ملك البحرين