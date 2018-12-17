شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز "بدر".. ويوزع 1000 بطانية على الفقراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطلع أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة بتوقيع بروتوكول مع كل من جهاز مدينة بدر – جامعة بدر، للقيام بأعمال تطوير وتزيين ورفع كفاءة العديد من الميادين الرئيسية بمدينتى بدر والشروق بمشاركة رئيس جامعة بدر وبعض أعضاء مجلس النواب.

كما تم توزيع عدد 1000 بطانية على الأسر الفقيرة بحى الموسكى فى إطار مساندة المواطن.

كما اضطلعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية بتنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم بالمجان.

كما تم إطلاق حملة للتبرع بالدم بمنطقة الحضرة الجديدة بمشاركة بعض الأطباء المتميزين بالمحافظة.



توزيع 1000 بطانية على الفقراء بالموسكى توزيع 1000 بطانية على الفقراء بالموسكى

توزيع 1000 بطانية على الفقراء بالموسكى

توزيع 1000 بطانية على الفقراء بالموسكى واضطلعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية بتنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم بالمجان. كما تم إطلاق حملة للتبرع بالدم بمنطقة الحضرة الجديدة بمشاركة بعض الأطباء المتميزين بالمحافظة.