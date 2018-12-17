شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يفتتح مقره بالمنصورة.. ويطلق حملة "شتاء دافئ" ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطلع الدكتور عماد جاد بمحافظة الدقهلية بافتتاح المقر الرئيسى للحزب بمدينة المنصورة بمشاركة النائب أشرف رشاد رئيس الحزب، وبعض قيادات الحزب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، فضلا عن حضور المحافظ الاحتفالية التى نظمها الحزب بالصالة المغطاة بمدينة المنصور.

وشارك حوالى 2000 شخص وبعض الشخصيات السياسية بالإضافة إلى الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة، وتم خلالها الإعلان عن تبنى الحزب بتدشين بعض المشروعات الصغيرة بالمحافظة ودعم الشباب فى إقامة بعض المشروعات متناهية الصغر

كما اضطلع أمين حزب مستقبل وطن بالوادى الجديد بالقيام بأعمال تطوير وصيانة المعهد الدينى الأزهرى بقرية المعصرة مركز الداخلة، وإمداده ببعض الآثاث وأجهزة الحاسب الآلى.

كما اضطلعت أمانة حزب مستقبل وطن بالسويس بإطلاق مبادرة لتجميل الشارع السويسى.

وقام شباب الحزب، بأعمال رفع الكفاءة وتجميل طريق بور توفيق الرئيسى المؤدى إلى ميناء السويس.

كما اضطلعت أمانة حزب مسقبل وطن ببنى سويف بإطلاق حملة تحت مسمى "شتاء دافئ".

وقامت أمانة حزب مسقبل وطن ببنى سويف بتوزيع 2000 بطانية بعدة قرى بمركز بنى سويف بحضور بعض قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب.



افتتاح مقر حزب مستقبل وطن بالمنصورة



جانب افتتاح مقر حزب مستقبل وطن بالمنصورة



حشد جماهيرى خلال افتتاح مقر حزب مستقبل وطن بالمنصورة



محافظ الدقهلية يشهد افتتاح مقر حزب مستقبل وطن بالمنصورة