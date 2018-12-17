بالصور– انهيار جزئي في عقار بالإسكندرية دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

انهارت أجزاء من عقار قديم في شارع الرجباني بحي الجمرك وسط الإسكندرية، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، دون وقوع إصابات.

وقال محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، إن فريق الإغاثة التابع للمديرية توجه إلى موقع العقار فور وصول إشارة بانهيار أجزاء منه، وتبين أن العقار مكون من طابق أرضي وآخرين علويين، ولم ينتج عن الانهيار وقوع إصابات حيث كان تم إخلائه من السكان في وقت سابق.

وأضاف وكيل وزارة التضامن في تصريح صحفي، أنه تبين وجود تصدعات بكامل العقار بداية من الأرضي وحتى السطح، وتلفيات بالأسقف كما امتدت التصدعات إلى واجهة العقار ما يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة.

وأشار إلى أن العقار صادر له قرار هدم منذ 3 سنوات برقم 21 لسنة 2015، وجرى تسليم صورة من القرار إلى قسم شرطة الجمرك وتحرر المحضر اللازم برقم 51 أحوال بتاريخ 16 ديسمبر الجاري، فيما ستقوم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء الخطورة عن سكان المنطقة.​