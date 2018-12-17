المعالج العنتيل.. اعتدى جنسيًا على 300 امرأة

ذكرت وسائل إعلام محلية في البرازيل، أن معالجا روحانيا تتهمه أكثر من 300 امرأة باعتداءات جنسية قد سلم نفسه للشرطة بعد يوم من اعتباره هاربا من العدالة.

وأوضحت بعض المنافذ الإخبارية أن جواو تيشيرا دي فاريا، الذي ذاع صيته بعدما أذاعت الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، تقريرا عن أساليبه

العلاجية عام 2013، استسلم للسلطات في طريق سريع بمنطقة أبادجانيا.

وكان قاض أصدر يوم الجمعة أمر اعتقال بحق دي فاريا وأمهله حتى ظهر السبت لتسليم نفسه، وبعدما أحجم عن تسليم نفسه في الموعد المحدد، أعلنت السلطات أنه هارب.

وجذب دي فاريا اهتمام آلاف البرازيليين والأجانب بمركزه للعلاج الروحاني في منطقة أبادجانيا.

ونفي الرجل التهم، الخميس، عندما زار مركزه وتحدث لحشد من أتباعه، وقال المحامي الموكل بالدفاع عنه، السبت، إن دي فاريا سيسلم نفسه وسيقدم طعنا، الاثنين.

وقد يواجه دي فاريا (76 عاما) تهمة الاغتصاب التي تصل عقوبتها إلى السجن 10 أعوام، وقد تزيد إلى السجن 15 عاما في حالة إدانته باغتصاب شخص ضعيف.