قائد سابق للجيش حاكماً عاماً لأستراليا

سيدني - أ ف ب، رويترز: عيّنت أستراليا القائد السابق للجيش ديفيد هيرلي حاكماً عاماً للبلاد، يمثل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وسيتسلّم منصبه بعد الانتخابات النيابية المرتقبة العام المقبل.

والجنرال المتقاعد هيرلي (65 سنة) هو ثاني قائد سابق للقوات المسلحة يتولى هذا المنصب الفخري إلى حد بعيد في نظام الملكية الدستورية، لكنه يملك سلطة التدخل في عمل الحكومة.

وأشار رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون، الذي تهدد الانتخابات ائتلافه المحافظ، إلى أن اختياره هيرلي جاء لضمان «الاستقرار والاستمرارية والثقة». وأضاف: «كان لديّ خيار واحد، خياري الأول، ويقف الى جانبي الآن. كنت أبحث عن شخص يستطيع أداء هذا الدور الدستوري بكثير من الاحترام، ولكن ايضاً بنزاهة». أما هيرلي فقال: «إنني فخور جداً بتمثيل استراليا في منصب الحاكم العام».

يأتي ذلك في أجواء من الاضطراب السياسي في استراليا، اذ شهدت تعاقب رؤساء للحكومة في السنوات الأخيرة، مع إطاحة الليبراليين والعماليين بقادتهم وهم في السلطة.

ويُتوقع أن يدعو موريسون الى انتخابات فيديرالية في أيار (مايو) المقبل، لكنها ستُنظم في شكل مبكر في آذار (مارس) المقبل في ولاية نيو ساوث ويلز التي تضمّ أكبر عدد من السكان في استراليا وتحكمها حكومة محافظة. ويخشى المحافظون خسارة الانتخابات امام العماليين، بسبب نتائجهم الضعيفة في استطلاعات الرأي.

ورحّب حزب العمال بتعيين هيرلي، لكنه شكا من امتناع الحكومة عن إبلاغه بالأمر. وقال النائب العمالي جيم تشالمرز: «مع اقتراب الانتخابات كان ممكناً استشارة المعارضة وفق الأصول، حول هذا التعيين الذي يُعتبر أمراً مهماً بالنسبة الى أستراليا».

وللحاكم العام في استراليا صلاحية افتتاح البرلمان وحلّه، وتفويض رئيس الوزراء وتعيين الوزراء والمصادقة على القوانين التي يمرّرها البرلمان وتعيين القضاة والديبلوماسيين. وعام 1975 حلّ الحاكم العام جون كير حكومة غوف-ويتلام العمالية، في ظل مأزق دستوري في البلاد حول قوانين الموازنة، وباتت هذه السابقة تُعتبر واحدة من أكثر الفصول السياسية المهمة في التاريخ السياسي لأستراليا.

وسيتسلّم هيرلي منصبه من الحاكم العام الحالي بيتر كوسغروف الذي عُيِن عام 2014. وتنتهي ولاية كوسغروف في مارس، وستُمدّد حتى حزيران (يونيو) المقبل، ما يمكّن هيرلي من إكمال ولايته حاكماً لولاية نيو ساوث ويلز والإشراف على الانتخابات فيها. وشغل هيرلي منصب حاكم الولاية لأربع سنوات، بعدما أمضى 42 سنة في الجيش الأسترالي.

ونالت أستراليا استقلالها عن بريطانيا عام 1901، لكنها احتفظت بتقاليد وستمنستر البرلمانية البريطانية التي تعود الى مئات السنين.