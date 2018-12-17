كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نواب يطالبون حكومة شمال دارفور بمعالجة قضية العربات غير المقننة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب عدد من نواب مجلس الولايات، حكومة ولاية شمال دارفور بضرورة معالجة قضية العربات غير المقننة لإضرارها بالأمن والاقتصاد القومي، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية.

ودعا نواب لدى تداولهم حول البيان المقدم من والي ولاية شمال دارفور، الشريف محمد عباد، حول أداء حكومته للعام 2017 وحتى أكتوبر 2018، إلى توفير دعم مادي كبير للولاية لمحاربة المخدرات، والاهتمام بإنشاء السدود واستكمالها بالمحليات، بجانب إنشاء شرطة مجتمعية بقرى العودة الطوعية.

وكان مجلس الولايات قد أجاز في جلسته برئاسة نائب رئيس المجلس د. محمد الأمين خليفة بيان والي ولاية شمال دارفور الذي اشتمل على إنجازات حكومة الولاية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية.