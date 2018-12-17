شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا اعتداء ستراسبورغ الفرنسية إلى 5 قتلى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:44 صباحًا, 17 ديسمبر 2018 م الماطق - وكالات ارتفعت حصيلة الاعتداء الذي وقع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية إلى خمسة قتلى بعد وفاة أحد المصابين متأثرًا بجروحه.

وأكدت النيابة العامة الفرنسية اليوم وفاة بولندي أصيب في الاعتداء الذي نفذه مسلح الثلاثاء الماضي ضد المارة في إحدى الأسواق.

وجُرح في الاعتداء 11 شخصًا لا يزال عدد منهم في حال حرجة

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