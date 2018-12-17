شكرا لقرائتكم خبر عن فائدة مهمة للقاح الإنفلونزا والان نبدء بالتفاصيل

تشير دراسة دنماركية إلى أن الأشخاص المصابين بفشل في القلب، ويتم حقنهم بلقاح مضاد للإنفلونزا، ربما يقل لديهم احتمال الموت المبكر، بالمقارنة مع نظرائهم الذين لم يحصلوا على هذا اللقاح.

وتابع باحثون، "أكثر من 134 ألف مريض مصابين بفشل في القلب، فيما بين عامي 2003 و2015، مع بقاء نصف المرضى في الدراسة لفترة 3.7 سنة على الأقل"، وفقا لـ"رويترز".

وبصفة عامة، فإن الحصول على حقنة واحدة على الأقل ضد الإنفلونزا كان مرتبطا بتراجع بنسبة 18% في خطر الموت المفاجئ من كل الأسباب وبصفة خاصة نتيجة مشكلات في الأوعية القلبية.

وقال دانييل مودين، الذي ترأس هذه الدراسة، وهو من مستشفى جينتفوتي الجامعي، وجامعة كوبنهاجن: "وجدنا أيضا أن تواتر التطعيم السنوي والتطعيم مبكرا في الموسم مرتبطان بزيادة تراجع خطر الوفاة".

وتابع: "نعرف بالفعل أن التطعيم ضد الإنفلونزا يفيد الناس بصفة عامة ولكن دراستنا دعمت أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا في المرضى المصابين بفشل في القلب، وتشير أيضا إلى أن التطعيم السنوي والمستمر مهم لهذه الفئة من المرضى".

وتزيد الإصابة بعدوى مثل الإنفلونزا من طلب الجسم للطاقة وتتطلب أن يضخ القلب دما بشكل أقوى، والقلوب التي تعاني من فشل ربما لا تستطيع أداء هذه المهمة مما يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة للإنفلونزا مثل الالتهاب الرئوي.