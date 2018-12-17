شكرا لقرائتكم خبر عن أول كفيفة تتدرب في «كونا»: تجربتي كانت ثرية والان نبدء بالتفاصيل

فاطمة السلمان أول كويتية كفيفة تتدرب في وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، وهي طالبة بالسنة الرابعة في قسم الإعلام شعبة الإذاعة والتليفزيون بجامعة الكويت.

ووجدت فاطمة نفسها في المجال الإعلامي، ومن خلال تجربتها في «كونا» بالبرنامج الصيفي لطلاب الجامعة، اكتشفت عشقها للمجال الصحفي، ووصفت تجربتها بالمدهشة والرائعة رغم اختلافها عن تخصصها الدقيق «إذاعة وتليفزيون».

وقالت السلمان في حديثها لـ«اليوم»: إن حسن التعامل والتسهيلات، التي قدمتها «كونا» ساهمت في تذليل الصعوبات، لافتة إلى تعاون زملائها والمشرفين، وذكرت أنها اختارت الصحافة لأن الإعلامي لا بد أن يكون شاملا، وأن يمتلك معلومات عامة تصاحبها دراية كافية بمجالات الإعلام المختلفة، ليؤدي مهنته باحترافية.

فاطمة تمارس عملها في ديسك الأخبار

وتضيف: رغبت في اكتساب خبرة جديدة لذا اتجهت للصحافة، وبعد أن أنجزت بعض المواد التأسيسية لممارسة العمل الإعلامي، قررت أن أصقل مهاراتي وربطها بواقع الممارسة.

أحبت السلمان التجربة كثيرا، رغم أنها كانت تواجه صعوبات في تحصيل الأخبار، التي كانت تصلها على الكمبيوتر، وتقول: في «كونا» لا يوجد برنامج ناطق يساعد المكفوفين في قراءة الخبر، ولكن كان لدي هذا البرنامج في البيت فقط، وتوضح أنها تجاوزت هذا الأمر باقتنائها جهازا خاصا للمكفوفين للقراءة والكتابة بطريقة «بريل»، شاكرة زملاءها الذين ساعدوها بتحميل الأخبار على فلاشة لكي تتمكن من العمل عليه بواسطة الجهاز، الذي تمتلكه في المنزل.