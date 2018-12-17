شكرا لقرائتكم خبر عن هل «الزهايمر» مرض معدٍ؟ والان نبدء بالتفاصيل

حلل مجموعة دولية من الباحثين أدمغة أشخاص ماتوا بسبب "مرض جنون البقر"، واستنتجوا أنه تزداد احتمالية الإصابة بمرض الزهايمر بسبب هرمون النمو.

ومنذ نحو 3 سنوات، فحص الأطباء المادة الرمادية للمرضى الذين ماتوا نتيجة "مرض جنون البقر". ووجدوا أن مرض الزهايمر يمكن أن ينتقل عن طريق عدوى إصابة الأعصاب والسبب هو هرمون النمو، وفق موقع "nature".

وقرر العلماء استخدام الفئران المختبرية، وحقن المتخصصون البريطانيون الفئران بهرمون النمو "المصاب" الذي يحتوي على "بيتا اميلويد" (وهو الهرمون الذي قد يسبب مرض الزهايمر).

ونتيجة لذلك، تكون لدى الفئران خلايا مصابة متعددة الطبقات في أدمغتهم، بعد تلقي النتائج ودراستها، أن مرض الزهايمر يمكن أن ينتقل من شخص لآخر.

وإلى الآن، لا يعلم العلماء العامل الذي يؤدي إلى تطور هذا المرض، وينوي الخبراء مواصلة البحث، ولكن بمشاركة البشر.