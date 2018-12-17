شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات في الحديدة.. وغريفيث يدعو للالتزام بـ«اتفاق السويد» والان نبدء بالتفاصيل

واصلت ميليشيات الحوثي، أمس، قصف أحياء مدينة الحديدة السكنية لليوم الثالث على التوالي، في تحد واضح للهدنة المعلنة وفقا لاتفاق السويد، فيما طالب المبعوث الأممي الخاص باليمن، في وقت لاحق الأحد، جميع الاطراف بالالتزام بالهدنة التي أفضت إليها مشاورات ستوكولهم الخميس الماضي.

وجاء في بيان مقتضب نشره المبعوث مارتن غريفيث «تويتر»: يتوقع المبعوث الخاص من الطرفين احترام التزاماتهما بمقتضى نص وروح اتفاق ستوكهولم، والانخراط في التطبيق الفوري لبنود الاتفاق.

وأضاف في تغريدة ثانية: «تعمل الأمم المتحدة عن كثب مع الحكومة اليمنية جماعة الحوثي، لضمان التطبيق السريع والتام لبنود الاتفاق».

وتشهد مدينة الحديدة في غرب اليمن الأحد، اشتباكات متقطعة بعد ليلة من المواجهات والغارات في المدينة ومناطق أخرى قريبة منها، هي الأعنف منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

» خرق الهدنة

وكثفت الحوثيون خروقاتهم لـ«اتفاق السويد»، وتطورت في اليوم الثالث من قصف مدفعي إلى محاولات تسلل إلى الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة.

وبحسب موقع المقاومة الوطنية «2 ديسمبر»، أكدت مصادر عسكرية أن جماعة الحوثي حاولت التسلل مساء السبت، إلى الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاء والخمسين، إلا أن المقاومة اليمنية كانت لهم بالمرصاد، وأوقعت في صفوفهم أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى، في حين أجبر البقية على الفرار. وأضافت المصادر أن الجماعة نصبت مدافع ورشاشات في فنادق ومنازل مواطنين بحي 7 يوليو، وقصفت صوب مواقع المقاومة اليمنية

كما حاولت عناصر الحوثي التسلل إلى الدريهمي والجاح، لتنتهي محاولاتهم بمصرع وجرح جميع عناصرها.

» جبهة خاسرة

وفي السياق، قال قائد قوات حرس الحدود اليمنية لواء ركن عبدالله أبوحاتم لـ«اليوم»: جبهة الحديدة تعتبر خاسرة بالنسبة للحوثيين، وفي محاولة للهروب منها استغلوا المشاورات لكسب الوقت، وتحريك قواتهم إلى جبهات أخرى مثل حرض.

ولفت أبو حاتم إلى استغلال الحوثيين لالتزام التحالف بالهدنة، وعدم وجود الطيران الحربي لتعزيز بعض مواقعهم، وتغيير ملابس قواتهم المتواجدة في المحافظة بزي رجال الأمن، وطمس معالم شعارات السيارات الخاصة بهم وتغييرها إلى آليات أمنية، في التفاف على الاتفاق، وقال: الانقلابيون نهبوا وهربوا بعض المعدات من الحديدة إلى صعدة وصنعاء.

وأوضح أن هذه الأفعال ليست بغريبة أو مستبعدة من جانبهم، وقال: كل الاتفاقيات التي كانت تعقد خلال الحروب الست، كان الحوثي دائم الالتفاف عليها والمراوغة، وعندما يصل إلى وضع حرج في الميدان، يهرب من القتال إلى المفاوضات، لأخذ نفس ووقت لإعادة ترتيب دفاعاته، موضحاً أنه لا يتوقع التزام الحوثي بالاتفاقيات إلا إذا كان هناك مصلحة وهدف معين.