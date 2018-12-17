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شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة ماي ترفض إجراء تصويت ثان على «بريكست» والان نبدء بالتفاصيل
مواطنة بريطانية مشاركة في تجمع لداعمي «بريكست» (أ ف ب)
مواطنة بريطانية مشاركة في تجمع لداعمي «بريكست» (أ ف ب)
وأرجأت ماي التصويت على الاتفاق في البرلمان الأسبوع الماضي، لأنها كانت ستخسره على الأرجح وتحاول الحصول على «ضمانات» من التكتل لمحاولة إقناع النواب المتشككين فيه، فيما قالت بروكسل الأسبوع الماضي: إنها مستعدة للمساعدة لكنها حذرتها من أنه لن يكون بمقدورها التفاوض مجددا على الاتفاق.
ومع تبقي أقل من أربعة أشهر على الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في مارس، تعرقل الانقسامات العميقة في البرلمان وفي أنحاء البلاد عملية الخروج، الذي يمثل أكبر تحول في التجارة والسياسة الخارجية ببريطانيا منذ أكثر من 40 عاما.
وقال وزير التعليم، داميان هايندز لـ«سكاي نيوز» ردا على سؤال عن إعداد الحكومة لمثل هذا التصويت: لا.. إجراء استفتاء ثانٍ سيكون سببا للشقاق، لدينا تصويت الشعب، أجرينا استفتاء والآن علينا المضي قدما في تنفيذ نتائجه.
كما قال وزير التجارة ليام فوكس: إن إجراء استفتاء ثانٍ «سيديم» الانقسامات العميقة في بريطانيا، مضيفا إن ماي في سبيلها للحصول على التأكيدات اللازمة لإقناع البرلمان بدعم الاتفاق، الذي توصلت إليه. وأشار إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.
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